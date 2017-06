Recensieoverzicht: Down The Rabbit Hole 2017 'soms flets'

Vrijdag: Moderat

Oor: geen sterren

"Moderat heeft inmiddels drie zeer aardige albums achter de rug en promoveert op Down The Rabbit Hole naar de headlinercategorie. Meer dan terecht, zo blijkt. Het geluid is slecht, maar Moderat speelt zo snoeihard dat zelfs dat de Duitsers niet kan stoppen. Overweldigend is het, zoals het drietal zich naar de overwinning knokt."

NRC: geen sterren

"Moderat, het Duitse trio, bleek de koning van het elektronische dance - dankzij hun simpele vormgeving, en de soulvolle balans tussen ingetogen en ranselend zware beats."

Volkskrant: geen sterren

"De zonnige vrijdag ontbrandt pas als de hemel donker wordt en de muziek elektronisch en dansbaar: eerst aarzelend bij Bonobo, daarna vol overgave bij het superieure Weval en Moderat. Fijn, want tot dan toe was het flets."

Zaterdag: Fleet Foxes

Oor: geen sterren

De aard van het folkbeestje is niet te veranderen en daar zijn we aan de ene kant blij mee: Fleet Foxes blijft Fleet Foxes, headliner of niet. Maar als het goede begin erop zit met het sfeervolle I Am All That I Need/Arroyo Seco/Thumbprint Scar, dat juichend wordt ontvangen, begint de massa in de Hotot te klappen en te vragen om meer. En dat kan Fleet Foxes ze niet geven. Stoïcijns bereidden de heren zich voor op het volgende stuk, zonder aandacht te geven aan het applaus.

NRC: geen sterren

"Het voor DTRH exclusieve Fleet Foxes - heeft net bijzonder comeback-album gemaakt, is lang niet op Nederlandse podia te zien geweest - was te laat geprogrammeerd. Om elf uur 's avonds kan het publiek, net opgezweept door het donderende Soulwax - met maar liefst drie drummers in een fantastisch zwartwit decor - zich niet meer voldoende concentreren op de ingenieuze bouwwerken van deze zesmansband."

Volkskrant: geen sterren

"Een kwartiertje heeft de geluidsman nodig om de galm terug te brengen tot de juiste proporties, maar daarna stijgt Fleet Foxes op en krijgt festival Down The Rabbit Hole waar het op hoopte: een prachtig, subliem gezongen optreden van één van de grootste namen op het affiche. De oude liedjes worden mooi vervlochten met de progfolk-collages van de nieuwe plaat. Maar wie zich een beetje naar achteren beweegt, wacht een pijnlijke vaststelling: de tent loopt leeg. Blijkbaar zitten weinigen te wachten op deze luisterband op de drempel van de nacht."

Zondag: Oscar and the Wolf

3 voor 12: geen sterren

"Nu tweeënhalf jaar later is de band ongehoord gegroeid. Tot aan de arena's toe worden zalen uitverkocht. Die ervaring nemen ze vandaag mee naar de Hotot. Iedereen die dacht dat Moderat al een indrukwekkende productie had, heeft deze nog niet gezien. De band staat in een LED-kooi, die als er geen beelden op zijn doorschijnend is. Totaal onverwacht verschjint Colombie niet op het podium, maar bovenop de kooi. CO2-kanonnen, de sirenes van 'The Game' die loeien. Zo maak je als popster je entree."

Trouw: geen sterren

"Bij Best Kept Secret ligt de nadruk op het eerste deel van het woord 'muziekfestival', Down The Rabbit Hole richt zich sterk op het tweede. Daarom is het ook niet erg dat de headliners in Beuningen (Moderat, Fleet Foxes en Oscar & The Wolf) niet konden tippen aan Radiohead en Arcade Fire."

