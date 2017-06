Recensieoverzicht: Best Kept Secret Festival 2017 'subtiele triomf'

Vrijdag: Run The Jewels

"De heren Killer Mike en El-P geven een show weg die zelfs de grootste haters ongelijk geeft: Run The Jewels is vrijdag namelijk de perfecte afsluiter. Het drietal tracks van de dit jaar verschenen plaat Run The Jewels 3 waarmee de heren aftrappen, zet meteen de toon. Bombastische hiphop, met razendsnelle raps en een maatschappijkritisch laagje, maar ook altijd een knipoog. Dat gaat er op het goedgevulde veld in als koek."

"Hiphop-headliners heten in de regel Jay-Z of Kanye, maar die klinken als watjes in vergelijking met Run The Jewels. De muziek was ruw en meedogenloos. Bij Close Your Eyes and Count to Fuck moesten we onszelf bedwingen om niet als een gek tegen onze achterburen aan te twerken. Hun overrompelde blikken spraken boekdelen."

"Run The Jewels rapt scherp - zoals ze eigenlijk altijd doen. Ze missen geen woord, geen tel, geen bar, en vullen elkaar continu aan. Ze weten waar ze even een sprintje kunnen trekken om daarna uit te puffen. Nee, de spanning houden ze echt niet anderhalf uur vast, sommige kale beats missen de impact in de open lucht, en net teveel onbekendere tracks vallen dood voor dat oh-zo-grote veld. Maar de rappers zijn zoveel beter dan iedereen had durven dromen."

Zaterdag: Arcade Fire

"Arcade Fire maakte de torenhogeverwachtingen waar. Vanaf de stuwende kadans waarmee de geluidsmuur van Wake Up werd opgetrokken, tot de voor de band zeldzame toegift speelden de stuk of tien muzikanten met volle overgave en was er precies die wisselwerking met het publiek waarop je hoopte. Voorman Win Butler had er zichtbaar erg veel zin in."

"Als eerste knalt Wake Up van de bühne en direct is duidelijk: deze band is in bloedvorm. Niets staat een monsterzege in de weg. Aan deze show klopt alles tot in de details. Wat deze negen samen kunnen is echt buitengewoon. Tel daarbij op de energie die van het podium afspat en je hebt een veld dat compleet plat gaat."

"Arcade Fire is zo'n band waar de toch al niet onaardige muziek zo veel meer wordt wanneer live uitgevoerd. Er ontstond een volmaakte symbiose met het publiek - door het oprechte speelplezier dat oversloeg op het publiek. Een concert dat geen moment verveelde, de band zou niet eens weten hoe ze dat zou moeten doen. Het concert spatte van levensvreugde, nu, en hier. Smakelijk werd de nacht geproefd."

"Het Canadese zevental Arcade Fire zorgt voor een subtiele triomf. Dit slotconcert van de tweede dag was overdonderend. De band speelt voortdurend een spannend spel tussen entertainen en een spiegel voorhouden."

Zondag: Radiohead

"Best Kept Secret nam een financieel risico met het contracteren van een band die eigenlijk te groot is voor het intieme festival. Maar Radiohead bleek de investering waard, het was simpelweg een goed optreden. Had de band van frontman Thom Yorke (48) werkelijk het veld tot achterste grasspriet willen veroveren, dan was een toegankelijker setopbouw nodig geweest. Nu moest de argeloze festivalfan wel een erg lange aanloop doorstaan voor het concert echt aangrijpend werd."

"Tijdens het optreden - van ruim twee uur, maar toch bijna een half uur korter dan vooraf aangekondigd - schakelt de band soepel tussen nummers van de negen studioalbums, ze weten de aandacht goed vast te houden. Radiohead speelt in aantal nummers niet korter dan gemiddeld op deze tournee, maar omdat het einde onverwacht komt, verlaten veel bezoekers toch wat onvoldaan het festivalterrein."

"Gouwe ouwen als Let Down en Paranoid Android susten wie heimwee had naar de OK Computer-dagen. Top hoor, maar wij snakten geenszins naar die alternatieve evergreens. Van ons had Radiohead twee uur lang nukkig mogen dwarsliggen en de middenvinger opsteken naar de zeurkousen die de band willen afremmen in zijn fascinerende evolutie. Verder een uitstekend concert."

