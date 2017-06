Extra beveiliging op Britse Glastonbury Festival

De controles op bagage en tassen van de bezoekers worden uitgebreid, volgens de BBC. Op de eigen website noemt de fesivalorganisatie zulke maatregelen. "Probeer niet méér mee te nemen dan je zelf kunt dragen", geeft de organisatie nog als tip.

Bezoekers die vroeg komen opdagen moeten in hun auto blijven wachten tot de officiële opening van het evenement. Ook moeten ze naamkaartjes met hun telefoonnummer aan hun bagage bevestigen en mogen ze hun koffers niet laten sealen in plastic.

Glastonbury Festival vindt plaats van 21 tot 25 juni in het plaatsje Pilton in Somerset. De organisatie verwacht 175.000 bezoekers. Op het programma van het muziekfestival staan dit jaar optredens van onder andere The Foo Fighters, Radiohead en Ed Sheeran.

Draaiboek

Het Engelse festival is niet het enige evenement waar na de aanslag bij het optreden van Ariane Grande in Manchester en de verdachte situatie op festival Rock am Ring in Duitsland nog eens de draaiboeken werden doorgelopen.

Voor aanvang van Pinkpop, afgelopen weekend, gebeurde dat ook in Landgraaf. De woordvoerder trad toen niet in detail over de getroffen maatregelen, maar zei toen wel: "We proberen zo weinig mogelijk aan het toeval over te laten."