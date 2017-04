Overzicht: Zeven festivaltips voor het Paasweekend

Hieronder volgt een selectie van uiteenlopende festivals die tijdens het paasweekend plaatsvinden.

Paaspop (Schijndel)

Wat: pop, rock

Wanneer: Vrijdag 14 t/m zondag 16 april

Koop hier je kaarten

Dit festival is een traditie met, naast alle belangrijke artiesten van dit moment uit Nederland (Kensington, Anouk, Chef' Special, Broederliefde, Rondé en Yung Internet), ook internationale topacts. Denk aan Tom Odell, Gavin James, Hatebreed, Seasick Steve, The Veils en Matt Simons. Paaspop Schijndel heeft ook een camping, dus je kan het festivalseizoen in stijl openen.

Meer informatie Paaspop Schijndel

Prilpop (Sevenum)

Wat: bands en dj’s

Vrijdag 14 april t/m maandag 17 april

Gratis entree

Beginnende bands en dj's ontdekken in Sevenum voor nop? Dat doe je op het dus geheel gratis toegankelijke Prilpop. Met op het affiche klinkende namen als Brugklas Metal, Starfish, Tarantino en Pirato Ketchup.

Meer informatie over Prilpop

Paaspop (Den Hout)

Wat: pop, rock, Nederlandstalig

Wanneer: Zaterdag 15 en zondag 16 april

Koop hier je kaarten

Paaspop in Schijndel is uiteraard de bekendste en grootste, maar daarnaast is er ook een Paaspop in Den Hout. Op 15 en 16 april zullen onder meer Guus Meeuwis, Memphis Maniacs, Baby Blue, Bløf en Wipneus & Pim een optreden geven.

Meer informatie Paaspop Den Hout

DGTL (Amsterdam)

Wat: elektronische muziek, dj’s

Wanneer: Zaterdag 15 en zondag 16 april

Koop hier je kaarten

In Amsterdam kun je twee dagen dansen en los gaan met onder andere Speedy J, Tiga, Matthew Dear, Weval, Max Cooper, Joy Orbison en Henrik Schwarz. Naast de focus op muziek, vindt het festival ook duurzaamheid en innovatie belangrijk.

Meer informatie over DGTL Festival

Junkyard Festival (Rotterdam)

Wat: rock, punk

Wanneer: Zaterdag 15 april

Koop hier je kaarten

Geen zin in dance en techno? Junkyard in Worm, Rotterdam zet in op rock, punk en garagerock. Met dit jaar op het programma: Bang Bang, Dead Elvis, Magnetix, Passing Goat en Das Audio Combo. Het festival belooft de avond van je leven met bloed uit je oren.

Meer informatie over Junnkyard Festival

Hardshock (Almere)

Wat: hardcore, hardstyle

Wanneer: Zaterdag 15 april

Koop hier je kaarten



Hardcoreliefhebbers kunnen op Paaszaterdag terecht op het strand van Almere. Heel veel dj's op één dag: Tommyknocker, Ophidian, The Prophet, Meccano Twins, D-Passion, Armageddon Project, Rude Awakening en nog meer.

Meer informatie over Hardshock

3FM Awards Festival (Utrecht)

Wat: prijsuitreiking

Wanneer: Maandag 17 april

Uitverkocht

TivoliVredenburg staat in het teken van awards, awards en nog eens awards. Alsof het paaseitjes zijn. 3FM heeft onder meer Kensington, De Staat, Broederliefde, Fresku en HAEVN bereid gevonden een muzikale bijdrage te leveren.

Meer informatie 3FM Awards

Op Festivalinfo.nl staan alle festivals op een rij