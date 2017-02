Martin Garrix en Tiësto op Kingsland Festival

Het Kingsland Festival viert dit jaar het vijfjarige jubileum in Amsterdam, Den Bosch, Groningen, Maastricht en Twente. De verschillende dj's staan gepland in verschillende steden en treden niet in alle steden op.

Zo staat Tiësto tijdens Koningsdag op de podia in Amsterdam, Den Bosch en Twente, terwijl Martin Garrix alleen optreedt in Amsterdam. Afrojack is te zien in Groningen en Maastricht.

Ook Don Diablo, Sunnery James & Ryan Marciano, Bassjackers en Fedde Le Grand staan op het festival.

De kaartverkoop van het festival start donderdag 9 februari om 12.00 uur.