Eerste rollatorloop Etten-Leur georganiseerd

ARV Achilles ontving als gastvereniging de senioren in sportpark De Lage Banken voor de eerste rollatorloop die in Etten-Leur werd georganiseerd.

Een hartelijk welkom viel hen ten deel en de deelnemers gingen na een warming up van start om de 400, 1.000 of 2.500 meter af te leggen.

Woensdag was de dag van de Landelijke Rollatorloop in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Maar Etten-Leur liet zich niet onbetuigd.

Marian Roest is naast verpleegkundige beweegcoach voor ouderen in Etten-Leur. "We hebben voor mensen in een rolstoel wel een wandelclub maar niet voor rollatorgebruikers", vertelt ze.

Vanuit het samenwerkingsverband Surplus en Avoord ontstond het initiatief voor de rollatorloop in Etten-Leur.

Belangstelling

Bewoners van centra voor ouderen het Anbarg, de Kloostergaard en Contrefort werden gepolst voor hun belangstelling. En die was er.

In totaal 22 senioren stonden aan de startlijn maar niet alvorens zij zich hadden ingeschreven en voorzien waren van een deelnemerskaart. Groen voor de 400 meter, roze voor de 1.000 en blauw was goed voor 2.500 meter.

Certificaat

Voordat de sportieve uitdaging werd aangegaan werden de rollators gecontroleerd door een expert. Er was een fysiotherapeut aanwezig en voor zover nodig werden de dames en heren lopers begeleid door vrijwilligers of familieleden.

Langs het parcours werden zij aangemoedigd met bemoedigende kreten en applaus door belangstellenden. Toen de 400, 1.000 of 2.500 meters erop zaten werden de certificaten uitgedeeld en was het goed uitrusten en napraten in de kantine.