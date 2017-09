Etten-Leur, Moerdijk, Zundert Drugsdealers met kind in auto opgepakt in Etten-Leur Een 27-jarige man uit Roosendaal en Nispen, een 41-jarige man uit Terneuzen en een 36-jarige vrouw uit Sprundel zijn zaterdag opgepakt in Etten-Leur, omdat zij drugs dealden vanuit een auto. In het voertuig bevond zich ook een minderjarig kind.