Van terreurdreiging verdachte Zevenbergenaar langer vast

De man, studente aan Avans in Breda, werd woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam op verdenking van betrokkenheid bij terroristische misdrijven.

De verdachte werd aangehouden in een onderzoek nadat er bij de Rotterdamse autoriteiten informatie was gekomen over een mogelijke aanslag bij een concert vorige week woensdag in de Rotterdamse Maassilo.

Onderzoek

Het concert werd afgelast. Onder leiding van het openbaar ministerie werd een onderzoek gestart naar de persoon of personen achter de mogelijke dreiging.

Dat onderzoek leidde naar de man, die in de nacht van woensdag 23 op donderdag 24 augustus werd aangehouden.

Beperkingen

Het onderzoek is in volle gang. De verdachte blijft in de zogenoemde beperkingen zitten, en dat betekent dat hij met niemand anders dan zijn advocaat contact kan hebben.

Eerder deze week maakte Avans bekend dat de man, mocht hij vrij komen, niet zonder meer weer kan instromen in zijn studie.

Veiligheidsgevoelens

"Met het oog op de veiligheidsgevoelens van studenten en medewerkers vindt Avans het niet verantwoord om deze student, nadat hij in vrijheid is gesteld, zonder meer toe te laten tot de Avans-gebouwen en het onderwijs. Hem wordt dan ook tijdelijk de toegang ontzegd."