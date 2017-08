Jindra uit Etten-Leur brengt debuutalbum uit

Het wordt een album met zes Nederlandstalige liedjes die ze gedeeltelijk zelf heeft geschreven. In totaal had ze 9.500 euro nodig haar eigen cd mogelijk te maken. Binnen vier weken kwam ze daar ruimschoots overheen.

In 2015 werd Jindra in één klap bekend toen ze meedeed aan het programma 'K3 zoekt K3'. Daarin deed ze een poging om één van de nieuwe zangeressen van de bekende kleuterpopgroep K3 te worden.

Uiteindelijk legde ze het in de finale af tegen Klaasje Meijer en pakte ze haar oude leven weer op. Het zingen bleef echter kriebelen en dit jaar wilde ze haar droom om solo te debuteren waar gaan maken.

Opleiding

De twintiger bracht haar jeugd deels door in Etten-Leur. Later vertrok ze naar Amsterdam. Ze werkte onder meer in pretpark de Efteling waar ze de rol van prinses Assepoester vertolkte.

Ook volgde ze een opleiding om musicalactrice te worden en speelde ze in The Sound of Music. In 2016 maakte Jindra eenmalig een liedjesprogramma in theater De Fakkel in Antwerpen.

Op Facebook laat de Etten-Leurse weten dolblij te zijn.