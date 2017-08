Man uit Etten-Leur aangehouden voor huiselijk geweld

Dat meldt de politie maandag.

De vrouw heeft aangifte gedaan. In haar verklaring vertelde ze dat ze ruzie had gekregen met haar vriend. Tijdens die ruzie werd ze aan haar haren getrokken en sleurde haar vriend haar over de grond. Ook werd meerdere keren haar keel dichtgeknepen.

Na een paar uur vluchtte ze het huis uit en stelde zich onder behandeling van een huisarts.

Aanhouding

De verdachte reed weg op een quad, maar werd uiteindelijk op het Trivium aangetroffen. De man had een mes bij zich en een zakje met witte substantie, dat amfetamine bleek te zijn.

De quad is in beslag genomen vanwege enkele mankementen en de man is aangehouden.