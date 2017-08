Stedenband tussen Etten-Leur en Siauliai bestaat 25 jaar

Etten-Leur, Moerdijk, Zundert Straat in Etten-Leur viert dertigste barbecue met reünie In de Bonte Specht in wijk het Hooghuis in Etten-Leur wordt op zaterdag 19 augustus voor de dertigste keer een straatbarbecue georganiseerd. Hiervoor zijn ook oud-bewoners uitgenodigd. Het fenomeen dat een hele tijd populair was in diverse straten en buurten is nu wat tanende. Maar in dat Etten-Leurse hofje is het ondenkbaar dat dit jaarlijkse festijn wordt overgeslagen.