Corsong in Zundert weet het al vijftien jaar uit te zingen

Hoewel Frank van Hassel nog altijd een belangrijke spil in de organisatie is, laat hij het woord liever over aan de nieuwe garde die het evenement nu moet torsen. Steff van Gils en Bryan van Beek vormen samen met Jeroen van Hassel een frisse, nieuwe aanvulling binnen de organisatie. "En", zo merken de heren op, "die organisatie is nog steeds geheel in handen van buurtschap ’t Stuk. Na vijftien jaar hebben we nog steeds een succesvol evenement om onze kas te spekken, dat kon niemand ooit vermoeden."

Vanaf 2002 kwamen er ieder jaar deelnemers bij. Maar inmiddels is de piek wel bereikt volgens de organisatie. "Per jaar doen er gemiddeld zo’n vijfentwintig acts mee", legt Van Gils uit. "We merken dat dit voor de lengte van de avond echt meer dan voldoende is. Jammer genoeg is het nog nooit voorgekomen dat álle buurtschappen tijdens één editie een nummer ten gehore brengen. Dat is nog steeds het streven."

Completeren

Een ander doel van de organisatoren is om de Corsong te completeren, met een zeker oog op de toekomst. "Je moet dan bijvoorbeeld denken aan een uitbreiding van drank- of voedselvoorzieningen voor de bezoeker. Een uitbreiding van de zaal is mogelijk, maar je moet rekening houden met een publiek dat nauwelijks meegroeit. Bovendien voelt niet iedere corsobouwer de behoefte om naar de Corsong te komen. Het corsopubliek is groot, maar het is tegelijkertijd ook een smalle doelgroep."

De kracht van de Corsong ligt in zijn eenvoud. Hoewel de drempel om het podium te betreden voor sommigen wellicht wat hoog is, is het aanmoedigen van een act dat natuurlijk niet. Toch heeft het evenement ook vooral op muzikaal gebied een professionaliseringsslag gemaakt. "En dat is niet zozeer aan de organisatie te danken", volgens Van Gils en Van Beek. 'De laatste jaren is de kwaliteit van opnameapparatuur ontzettend verbeterd en neem je zo een nummertje op. Er zitten sowieso hele sterke liedjes tussen en zijn al meerdere liedjes echte corso-oorwurmen geworden, die nog steeds te horen zijn tijdens het corsoweekend."

Sfeer

Natuurlijk is het uiteindelijk vooral te doen om de gezelligheid, sfeer en het onder elkaar zijn van corsobouwers. Maar wie echter door de vele liters bier, de af en toe valse uithalen en het dronken gelal heenkijkt, ziet hoe de liedjeswedstrijd al vijftien jaar voor corsoverbroedering binnen het Zundertse zorgt. En dat is misschien de échte succesformule van vijftien jaar Corsong.