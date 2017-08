Getuige zet politie op spoor van straatrovers in Etten-Leur

Etten-Leur, Moerdijk, Zundert Dit was het nieuws van afgelopen week in Etten-Leur Dankzij Opsporing Verzocht is een auto-inbreker aangehouden, de ontruiming van een deel van camping Fort Oranje is voorlopig uitgesteld en Etten-Leur voert voorlopig geen genderneutraal beleid in. Een overzicht van het nieuws in Etten-Leur van de afgelopen week.