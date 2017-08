Etten-Leur geniet volop van Profronde

De Stichting Wielertopsport Etten-Leur, onder leiding van voorzitter Ronnie Buiks, heeft met hulp van vele enthousiaste sponsoren kosten noch moeite gespaard en het onmogelijke mogelijk gemaakt. Bijna alle mannelijke wielertoppers geven acte de présence bij de Profronde.

Onder hen viervoudig gele truiwinnaar van ‘La Grande Boucle’ Chris Froome. Hij landde vanochtend op Schiphol met een lijntoestel vanuit Kazachstan samen met zijn ploeggenoot en winnaar van het bergklassement in de Giro Mikel Landa.

In Amsterdam werden ze met een privéjet opgehaald en namen ze ook Warren Barguil, de Franse winnaar van de bolletjestrui in de Tour, nog mee.

Verdere toppers zijn onder andere de kersverse Nederlands kampioen Ramon Sinkeldam, touretappe-winnaar en winnaar Profronde Etten-Leur 2016 Bauke Mollema, de drager van de bergtrui in het Critérium de Dauphiné Koen Bouwman en last but not least voormalig schansspringer Primož Roglič.

Hij is de eerste Sloveense winnaar van een etappe in de Tour, winnaar van het profomnium van Zevenbergen en superspecialist in tijdrijden.

Dames



Ook bij de dames is een sterk rennersveld aanwezig. Niet zo sterk als vorig jaar, maar wel met echte toppers, zoals Puck Moonen, Thalita de Jong en Demi de Jong.

Voorzitter Ronnie Buiks: “Vanwege verplichtingen in het buitenland konden wij helaas niet beschikken over Anna van der Breggen, Marianne Vos en Annemiek van Vleuten. Maar hen proberen we weer te contracteren voor de volgende editie.”