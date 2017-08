Bijna een derde inwoners gemeente Etten-Leur woont en werkt in zelfde gemeente

Etten-Leur, Moerdijk, Zundert ‘Opgepakte overvallers wilden twee keer toeslaan in Zundert’ De overvallers in Zundert die vrijdag 28 juli werden opgepakt, omdat zij een klant van de Rabobank wilden beroven zouden van plan zijn geweest om nog een tweede keer toe te slaan. Zij wilden daarbij opnieuw hun slag slaan in Zundert. Dat meldt dagblad De Limburger. De politie wist de straatroof met groot machtsvertoon te voorkomen. Zes personen werden uiteindelijk opgepakt.