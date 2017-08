‘Opgepakte overvallers wilden twee keer toeslaan in Zundert’

De verdachten hadden in Zundert een klant van de bank op het oog die 50.000 euro wilde opnemen. Daarbij zouden zij zijn getipt door Lorenzo J. uit Breda. Hij werkte als parttime uitzendkracht bij de klantenservice van de Rabobank en had toegang tot dossiers van klanten die een groot geldbedrag kwamen afhalen. Vermoedelijk tipte hij de overvallers eerder toen een Duitser in totaal 100.000 euro aan contanten opnam bij de Rabobank in Venlo. Hij werd op 19 juli op brute wijze beroofd.

Chantage

Lorenzo J. claimt dat hij werd gechanteerd door Marokkaanse criminelen. Hij zou hen de informatie wel hebben moeten geven. Bronnen aan De Limburger melden dat de overvallers plannen hadden voor nog een overval in Zundert en één in Bodegraven in Zuid-Holland.