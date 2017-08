Profronde Etten-Leur presenteert duurste deelnemersveld ooit

Met de komst van Puck Moonen en Stef Clement heeft de Profronde van Etten-Leur zijn deelnemersveld inmiddels zo goed als rond. De vooral bij mannen zeer populaire Puck Moonen maakt op zondag 13 augustus haar opwachting in de dameskoers, die dit jaar grote toppers als Anna van der Breggen, Marianne Vos en Annemiek van Vleuten ontbeert.

"Door wedstrijden in het buitenland zijn zij niet beschikbaar", legt Ronnie Buiks uit. "Dat is jammer. Marianne Vos had zeker gekomen als dat enigszins mogelijk was. Zij zit ook in ons Comité van Aanbeveling en draagt Etten-Leur een warm hart toe." Vorig jaar nog groeide de dameskoers in Etten-Leur uit tot het hoogtepunt van de dag door de aanwezigheid van de toen kersverse Olympisch kampioene op de weg Anna van der Breggen.

Sterke bezetting

Stef Clement van LottoNL-Jumbo, tijdens de Tour de France nog analist bij het televisieprogramma Tour du Jour, is toegevoegd aan het deelnemersveld bij de profs. Dat veld kent met de komst van onder andere gele trui Chris Froome, bolletjestrui Warren Barquil, Mikel Landa, Bauke Mollema en Primoz Roglic een sterke bezetting.

Voor de komst van Froome, Barquil en Landa zijn door de organisatie kosten noch moeite gespaard. Het drietal arriveert zondag omstreeks 11.00 uur met een speciale privéjet op Breda International Airport in Bosschenhoofd om op tijd in Etten-Leur aanwezig te kunnen zijn.

Sponsoren

Het aantal sponsoren is in vergelijking met vorig jaar gestegen met dertig. "Dat staat gelijk aan ongeveer 25 procent. We zijn zelfs internationaal gegaan op dit gebied, want bij die nieuwe sponsoren bevinden zich ook een Belgisch en een Frans bedrijf." Zij maken het mede mogelijk dat het evenement ook bij de elfde editie weer gratis te bezoeken is.