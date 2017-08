Waterbus in Willemstad krijgt permanente aanlegsteiger

Belangrijkste reden voor de verplaatsing is de veiligheid bij het aan- en afmeren en het in- en uitstappen van de passagiers. Op de nieuwe locatie beschikt de Waterbus, een catamaran, over meer ruimte voor de benodigde aanvoerroute.

Op de permanente aanlegsteiger is geen confrontatie mogelijk met andere in- of uitvarende schepen vanuit het havenkanaal, wat zowel voor de passagiers als de pleziervaart veiliger is. Verder is het water er diep genoeg. Dit in tegenstelling tot de jachthavenmond, waar langs de kades stortstenen liggen.

De aanlegsteiger van de Waterbus brengt veel verkeersstromen met zich mee: wandelaars, fietsers en parkeerders. Op de nieuwe locatie worden deze verkeersstromen beter gescheiden en verloopt de afhandeling van de piek aan passagiers geleidelijker en veiliger. Het Havenhoofd is namelijk niet ingericht op grote groepen en wachtende mensen.

Op hoogtijdagen passeren er nu langs het smalle kadegedeelte naast restaurant Vista zo’n 150 bezoekers, met en zonder fiets. Bovendien zal de 'halte' van de Waterbus op de nieuwe locatie beter zichtbaar zijn voor de gebruikers.

Havenverordening

In het overleg met de stadsraad Hart van Willemstad, Restaurant Vista, de havenmeester en stichting Zicht op de Overkant heeft de gemeente een aantal afspraken gemaakt. Zo gaat voor de nieuwe steiger de havenverordening gelden. Die stelt dat maximaal een half uur mag worden aangemeerd voor laden en lossen, of in- en uitschepen van passagiers: een zogenaamde kiss-and-ride plaats.

Dit voorschrift wordt met een camerasysteem gemonitord. De aanmeertijden worden expliciet opgenomen in de vergunning voor de aanlegsteiger.

De nu gekozen locatie is de plek waar vroeger ook de pont aanmeerde. Vanwege de hoogstaande technische eisen voor de Waterbus is het niet mogelijk om de steiger van toen terug te laten keren. Wel is afgesproken om panelen te ontwikkelen, die informatie geven over het verleden van deze plek.

Afspraken hierover worden eveneens vastgelegd in de vergunning voor de aanlegsteiger.