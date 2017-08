Daan Meijers wint Ronde van Zundert

Etten-Leur, Moerdijk, Zundert Tovertafel in gebruik genomen bij zorginstelling Etten-Leur In het kinderlokaal van de Stichting IJgenwys en Anders aan het Markenland in Etten-Leur is dinsdag officieel de Tovertafel in gebruik genomen. De Tovertafel biedt de stichting een nieuwe mogelijkheid om dagbesteding aan te bieden aan mensen met dementie of een al dan niet aangeboren hersenbeschadiging.