Tovertafel in gebruik genomen bij zorginstelling Etten-Leur

De komst van de Tovertafel is een uitvloeisel van een aangenomen motie in de gemeenteraad van Etten-Leur, die in februari van dit jaar werd ingediend door Clasien de Regt van Fractie De Regt.

Het raadslid stelde daarin dat de gemeente Etten-Leur een dementievriendelijke gemeente wil zijn waarin mensen met dementie en hun mantelzorgers op een volwaardige manier kunnen blijven wonen, leven en meedoen in hun eigen buurt of wijk, ook bij het voortschrijden van dementie. Cijfers geven aan dat steeds meer mensen getroffen worden door dementie. Omdat op de website van de gemeente al een jaar lang geen nieuwe activiteiten te lezen waren, wees zij de gemeenteraad er op dat de ontwikkeling van instrumenten en vormen van therapie niet stil staan.

Een voorbeeld van zo’n instrument is de Tovertafel. Bij de ingebruikname ervan was behalve initiatiefneemster Clasien de Regt onder andere ook wethouder Ron Dujardin, directeur Ger de Weert van Rabobank West Brabant Noord en de leverancier van de Tovertafel aanwezig.

Inzicht

Stichting IJgenwijs en Anders is tien jaar geleden begonnen in een eenmanssituatie. "Sinds 2013 zijn we een officiële zorginstelling", zegt voorzitter Jos Trouwborst. "Toen zijn we ook verhuisd van Breda naar Etten-Leur. In eerste instantie op een andere locatie. In 2014 hebben we ons hier op Markenland gevestigd." Het gebouw werd eerst gehuurd van Surplus. "Maar sinds januari van dit jaar zijn we zelf eigenaar van het pand."

Als raadslid was Clasien de Regt enkele jaren geleden actief betrokken bij de verhuizing van Stichting IJgenwys en Anders. Zij kreeg toen veel inzicht in wat voor activiteiten mensen met een beperking graag doen. Toen De Regt de Tovertafel in een programma bij Omroep MAX voorbij zag komen, was zij er meteen van overtuigd dat het spel een mooie aanvulling zou zijn voor de cliënten van de stichting.

Crowdfunding

Haar motie in februari van dit jaar leidde tot een crowdfundingsactie, die de aanschaf van een Tovertafel bij Stichting IJgenwys en Anders mogelijk moest maken. Trouwborst: "Heel veel mensen hebben een donatie gedaan, maar we hebben ook heel veel verborgen donaties mogen ontvangen. De leverancier van het hekwerk hier bij ons gebouw gaf bijvoorbeeld vijftien procent extra korting."

Met een bijdrage van het Rabobank Coöperatiefonds is tevens bij Stichting IJgenwys en Anders een toilet gerealiseerd voor de cliënten die rolstoelafhankelijk zijn. "Met een deur die automatisch opengaat door op een knop te drukken."