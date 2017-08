Ook Bauke Mollema naar Profronde Etten-Leur

Mollema, die de voorbije Tour de France in dienst reed van zijn kopman Alberto Contador, behaalde in Frankrijk op zondag 16 juli zijn tot nu mooiste overwinning uit zijn carrière door de vijftiende etappe naar Le Puy en Velay op zijn naam te schrijven. Hij deed dat door dertig kilometer voor de finish in de aanval te gaan en uit de greep van een achtervolgende groep te blijven.

Hoewel de Groninger dit jaar niet voor het klassement ging, beëindigde hij de Tour toch nog op een knappe zeventiende plaats. Mollema heeft al aangekondigd volgend jaar weer wel voor het klassement in de Tour te willen gaan. In 2016 stond hij op vrijdag voor de finish in Parijs hierin nog tweede, maar een val wierp hem terug naar de elfde positie.

Vorm

Dat het met zijn vorm wel goed zat bewees hij een week later door de Clásica San Sebastián te winnen. In diezelfde wedstrijd eindigde hij zaterdag jongstleden overigens als derde. Mollema won verder in het verleden onder andere al een rit in de Ronde van Spanje en is tevens de laatste winnaar van de Profronde van Etten-Leur.

Op 13 augustus gaat hij in Etten-Leur de strijd aan met Chris Froome en enkele andere grote renners uit de Tour de France. Eind deze week worden door de organisatie de namen bekendgemaakt van de coureurs die het deelnemersveld verder gaan complementeren.