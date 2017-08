Dorsploeg en folkloregroep klaar voor Boerendag Rijsbergen

"Er zijn kledingstukken bij van meer dan negentig jaar oud", zegt Riet Hendrickx-de Koning die al sinds 1992 deel uit maakt van de folkloregroep waarover zij samen met Anja Verschueren uit Hellegat de leiding heeft.

"Bestuurslid Rika Rennen benaderde mei voor het mede uitbeelden van een boerenbruiloftsviering. Het was mijn eerste Boerendag, ik kon die niet meer loslaten. Ik prakkiseer er dan ook niet over te stoppen", zegt Riet Hendrickx.

Agrarisch bloed

De folkloregroep telt ruim veertig personen, zowel groot als klein. Beide dames weten, vanwege het agrarisch bloed dat door hun aderen stroomt, precies het er vroeger op het boerenerf en in de boerderij aan toeging.

Dat laatste is nodig. De folkloregroep brengt tijdens de Boerendag in spelvorm het vroegere leven, wonen en werken in beeld. Dat is vooral interessant voor de stedelijke bezoekers.

Vriendenclub

Jan Smits, een uit Effen afkomstige 71-jarige boerenzoon, maakt inmiddels al weer heel wat jaartjes deel uit van de dorsploeg van de Boerendag.

"Lang is Toon Rombouts de voorman geweest nu is dat Jac Graumans. Het is een echte vriendenclub, waarin iedereen zijn eigen dorsvlegel heeft. We zijn druk aan het oefenen en doen dat momenteel op Oekel bij Wim Huijbregts."

"Zo nu en dan worden we gevraagd elders op te treden. Na de Boerendag moeten we een demonstratie verzorgen in Zeeland. Dat is toch wel leuk, hoor."