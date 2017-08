Bewoners Emmaflat Etten-Leur plannen activiteiten na ongewenste stop

Etten-Leur, Moerdijk, Zundert Politie arresteert drugsgebruiker in Etten-Leur De politie heeft maandagavond in Etten-Leur een 24-jarige man aangehouden die vermoedelijk als gevolg van het gebruik van drugs volledig was doorgedraaid. De man werd omstreeks 22.45 uur in verwarde toestand aangetroffen op de Zilvermeeuw.