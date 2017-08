Avant-Garde uit Klundert tiende op Wereld Muziek Concours 2017

De woordvoerder van Avant-Garde, Hans Strootman, vertelt dat het al een hele eer was om voor dit belangrijke concours uitgenodigd te worden.

Maandenlang was er dan ook door de muzikanten geoefend om zo goed mogelijk voorbereid naar Limburg af te reizen. De laatste weken werd er zelfs bijna iedere avond geoefend onder leiding van dirigent Frank de Jong.

Er werden door de groep op het concours twee stuken gespeeld: De Schilderijententoonstelling van Mussorgsky en een speciaal voor het concours geschreven compositie van Henk Smid. De Schilderijententoonstelling staat al lang op het repertoire van de groep, maar door het vele oefenen van de laatste tijd ging de compositie steeds meer leven voor de muzikanten.

Duimen

Omdat het concours in Kerkrade vier weken duurde, moest er lang gewacht worden op de totale uitslag. Die werd pas zondag bekendgemaakt. Al op 21 juli kreeg Avant-Garde te horen dat zij 86,20 punten van de jury hadden gekregen. Daar waren ze gematigd tevreden mee. Strootman: "Over ons spel waren we best tevreden en dat was ook onze dirigent. Na de laatste tonen gingen bij hem twee duimen de lucht in."

Ondanks die tevredenheid hadden ze toch iets meer punten verwacht. "Vooral over onze sterke punten, muzikaliteit en samenspel, waren we achteraf best te spreken. Maar ik denk dat de jury enkele hele kleine foutjes niet over het hoofd heeft gezien."

Indruk

Strootman laat nog weten erg onder de indruk te zijn geweest van het hele gebeuren in het zuiden van Limburg. Van de 12 deelnemende percussie groepen werd Avant-Garde tiende. Cadenza uit Twello werd met het uitzonderlijke hoge puntertotaal van 97,16 punten eerste.