Interview: Syrisch gezin heeft plek gevonden in Etten-Leur

Bissan Al Madi en Osama Aboulula zijn eigenlijk Palestijnse vluchtelingen. Ondanks het feit dat zij, en hun ouders, in Syrië zijn geboren. Hun grootouders vluchtten ooit uit Palestina, sindsdien is de hele familie staatloos. Geen nationaliteit en geen paspoort, alleen een document als bewijs dat je inwoner bent van Syrië. Gedwongen om in een Palestijns kamp te wonen in de vuurhaard van Damascus, het Alyarmouk kamp.

Bissan (33) studeerde geschiedenis aan de universiteit van Damascus. Osama (43) werd na de middelbare school muzikant, speelde keyboard, en trad met zijn band op in Damascus. Ze trouwden op 9 augustus 2006 en kregen twee kinderen. Sara, nu negen jaar en Mohammed, nu acht jaar oud.

Vlucht

In 2011 beantwoordde dictator Assad het protest van demonstranten om vrijheid en democratie met dodelijk geweld en de oorlog was begonnen. Bissan vertelt: “Voor ons Palestijnen gaf dat grote problemen. Wij zaten midden in de strijd in het Alyarmouk kamp en zijn in 2014 gevlucht.”

Osama dacht dat het beter was om naar een ander land te gaan. "We waren alles kwijt", zegt Bissan. "Ik had wat goud dat ik verkocht heb en verder kregen we hulp van familie." Bissan vloog met haar twee jonge kinderen naar familie in Algerije, Osama vloog naar Nederland.

Etten-Leur

Ooit, in 1989, werkte de vader van Osama op het vliegveld in Damascus. Hij moest voor een cursus korte tijd naar Nederland en kwam terug, lyrisch over dat mooie land met zijn aardige mensen. Osama: "Daarom wilde ik heel graag naar Nederland."

Op 13 januari 2014 vertrok hij uit Syrië en vloog, samen met zijn broer, diens vrouw en dochter, op valse papieren, via Libanon en Turkije naar Schiphol. Ze zaten daar acht dagen in de gevangenis. "We zijn er goed opgevangen en kregen veel aandacht." Identiteitsbewijs en verblijfsvergunning werden snel geregeld en na een verblijf van enkele maanden elders in Nederland, betrok Osama in juni 2014 zijn woning in Etten-Leur.

Moeilijk

Hij miste zijn vrouw en kinderen en zij misten hem. "Het was heel moeilijk", zegt Bissan, ïk maakte me ook erge zorgen over mijn familie in Syrië. Mijn neef werd gedood en mijn zusje kreeg een bomsplinter in haar zij. We hadden geen papieren en zijn toen naar de Verenigde Naties gegaan. Daar kreeg ik verblijfspapieren met vluchtelingenstatus voor Algerije."

Vervolgens ging Bissan met haar kinderen naar de Nederlandse Ambassade voor een DNA test. “We moesten twee maanden wachten op de uitslag, maar daarna ging het allemaal wat sneller. Ik kreeg een Nederlands identiteitsbewijs voor mij en de kinderen voor één reis.” Na een jaar wachten vloog Bissan met Sara en Mohammed op 11 januari 2015 van Algerije via Spanje naar haar man in Nederland.

Vaderland

Osama heeft inmiddels zijn inburgeringscursus gedaan en gaat in september naar school om timmerman te worden. Bissan hoopt in februari 2018 haar staatsexamen af te ronden en wil graag diëtiste worden. De twee oudste kinderen zitten op school en op 13 november 2015 werd hun zusje Maria geboren.

“Het moeilijkste voor ons is de taal”, legt Bissan uit. "We hebben weinig contact met mensen. Ik probeer mijn best te doen, want onze toekomst ligt in Nederland. We voelen voor het eerst dat we een eigen land hebben. Dit is nu ons vaderland."