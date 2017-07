Succesvolle buurtbus wordt opgenomen in gewone dienstregeling

Eind 2015 werd op verzoek van de gemeenten Moerdijk en Etten-Leur een start gemaakt met deze buurtbusdienst, met als doel te zorgen voor een rechtstreekse verbinding met het openbaar vervoer tussen Zevenbergen en Etten-Leur. Omdat uit extern onderzoek was gebleken dat er onvoldoende gebruik zou worden gemaakt van deze voorziening, betrof het hier een proef. Moerdijk en Etten-Leur namen allebei een deel van de kosten voor hun rekening.

Dat de verbinding tussen Zevenbergen en Etten-Leur als proef eind 2015 als lijn 219 in gebruik werd genomen, gebeurde mede omdat buurtbuslijn 225 tussen Etten-Leur en Zundert een succes was gebleken. Ook hiervan was vooraf ingeschat dat er onvoldoende interesse voor zou zijn.

Ruim anderhalf jaar later kan gesproken worden van een geslaagde proef. De buurtbus tussen Zevenbergen en Etten-Leur haalt sinds vorig najaar de gewenste norm van meer dan 600 reizigers per maand. Maar liefst 87 procent van de reizigers reist ook echt tussen Zevenbergen en Etten-Leur; de overige 13 procent gebruikt de verbinding voor vervoer binnen Etten-Leur. Voor vervoerder Arriva is een en ander voldoende reden om de lijndienst op te nemen in de gewone dienstregeling. "Het woordje proef, of pilot, is er nu definitief van af", bevestigt wethouder Thomas Zwiers van de gemeente Moerdijk.

Bereikbaarheid

"Ik ben daar erg blij mee", gaat hij verder. "Bereikbaarheid is voor de gemeente Moerdijk een belangrijk punt. Etten-Leur is vanuit onze gemeente niet rechtstreeks per trein of bus te bereiken, terwijl bijvoorbeeld het Werkplein en de polikliniek in Etten-Leur veel cliënten hebben uit de gemeente Moerdijk. Zij kunnen nu in de toekomst gelukkig de buurtbus blijven gebruiken voor het vervoer daar naartoe", aldus de wethouder.

Wel wordt in de dienstregeling voor buurtbus 219 een kleine verandering opgenomen. In Zevenbergen wordt een verkorte route gereden omdat de halte Oostrand wordt geschrapt. Van deze halte werd nauwelijks gebruik gemaakt en om deze te bereiken moest relatief ver door de chauffeurs worden omgereden. Reizigers kunnen als alternatief kiezen voor de halte Hazeldonkse Zandweg.