Etten-Leur, Moerdijk, Zundert Zesde verdachte vast voor poging beroving in Zundert Op het politiebureau in Breda is vrijdagavond een zesde verdachte aangehouden voor de poging tot beroving in Zundert. Het gaat om een 24-jarige man uit Breda die zich zelf heeft gemeld op het politiebureau.