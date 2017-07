Kunstwerk oud schoolgebouw Etten-Leur naar nieuwe locatie

Het kunstwerk, dat verwijst naar Regina Nostra, bevond zich in het inmiddels aan de Kerkwerve gesloopte gebouw boven de voordeur.

Bij die ontmanteling, in februari en maart van dit jaar, is het reliëf in zijn geheel door het sloopbedrijf los gemaakt, bevestigd aan een op maat gemaakte constructie en daarna voorzichtig af gehesen.

In het gebouw aan de Kerkwerve opende eind jaren vijftig van de vorige eeuw Regina Nostra zijn deuren. In dit gebouw van de Zusters Franciscanessen bevond zich de drie- en vierjarige opleiding van de ulo en was de voorbereiding op de kweekschool gehuisvest. De eerste steen voor het gebouw werd gelegd op 12 april 1957 en op 11 februari 1958 vond de inwijding van de school plaats.

Fundamenten

Ruim tien jaar later, in augustus 1968, ging op deze locatie de brugklas van start met tien klassen. Enkele jaren hiervoor waren er al gesprekken gevoerd en plannen gemaakt voor een fusie van de scholen van de Zusters Franciscanessen van het Withof en de Broeders van Liefde. Zij legden niet alleen de fundamenten voor de brugklas, maar voor de hele scholengemeenschap.

Op 22 juli 2016 werden in het brugklasgebouw aan de Kerkwerve de laatste lessen gegeven. Met ingang van het nieuwe schooljaar 2016-2017 vinden die plaats in het nieuwe brugklasgebouw op de hoofdlocatie van de KSE aan de Stijn Streuvelslaan, aan de zijde van de Couperuslaan.