Interview: 'Ronde van Zundert zet jong talent op scherp'

Op de vroege zondagochtenden zijn de straten en buitenwegen van de gemeente Zundert het domein van de in strak lycra gestoken mannen- en vrouwenlijven.

Wielrennen is populair en dan niet alleen de professionele World Tourwedstrijden. Ook recreanten stappen steeds vaker op de fiets om een tocht door de omgeving te maken.

Voor de organisatie van de Ronde van Zundert des te meer een drijfveer om het wielrennen in Zundert te voorzien van een ronde, een cadeautje aan de wielerfanaat. Zelf beproefden voorzitter Bram Koeken en secretaris Niels Goossens de Zundertse omgang ook al eens. "Het meerijden voor eigen publiek heeft absoluut iets magisch."

Talenten

Wielrenners als Peter Sagan of Robert Gesink zullen niet aan de start verschijnen, ondanks hun uitval in de Tour de France. Koeken: "Maar door de verschillende gradaties in wedstrijden mogen zij bijvoorbeeld niet eens meerijden in de Ronde van Zundert. Daardoor is er een eerlijke verdeling, zodat jong talent uit de regio ruim baan heeft. Op die manier kunnen zij zich profileren en het beste uit hen zelf halen in de hoop ooit opgepikt te worden door de grote ploegen."

Toch hebben de regionale renners zeker hun charmes volgens Koeken en Goossens. "Lokale talenten als Stan Godrie en Sieben Wouters brengen veel kijkers op de been en zorgen voor een enthousiast thuispubliek."

Parcours

Het parcours dat de gehele Molenstraat en Burgemeester Manderslaan bestrijkt, is weliswaar letterlijk een rondje om de kerk. Maar toch is het niet altijd zo makkelijk als het lijkt. Goossens: "Zeker niet als je bedenkt dat je dat rondje ongeveer achttien keer moet rijden."

Dat klinkt misschien saai, maar in vergelijking met de etappes uit de grote wedstrijden is het juist die veertig, zestig of tachtig kilometer die het spannend maken. "Juist in die kilometers wordt er echt gestreden. Het geeft de ronde een speels en dynamisch karakter. Ook kun je daadwerkelijk met de renners in contact komen. Dat is het mooie van deze open en toegankelijke sport."

Vele handjes

Kortom, de organisatie staat weer te trappelen voor het evenement, dat niet zonder hulp van de WTC De Trappistentrappers op touw gezet kan worden. "Dankzij hun ervaring en hulp van ruim zestig vrijwilligers kunnen we nog altijd een Ronde van Zundert houden. Net als wij zijn ook zij allemaal wielergekken", aldus Koeken.

Met de finish en start voor Café-Zaal Victoria hoopt de organisatie op een vooral gezellig en sportief evenement.