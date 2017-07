Attent supermarkt niet naar suikerentrepot Standdaarbuiten

Etten-Leur, Moerdijk, Zundert Interview: 'Ronde van Zundert zet jong talent op scherp' In het wielerhoogseizoen, tussen de Tour de France en de Vuelta, is het de beurt aan het talent uit de regio om zich te bewijzen. De Ronde van Zundert op 2 augustus, die dit jaar voor de 69e keer wordt georganiseerd, vormt een stevig criterium in de omgeving. Een interview met de organisatie.