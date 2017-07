Overzicht: Corsong Zundert viert vijftiende verjaardag

Frank van Hassel, alias d'n Blauwe, is één van de grondleggers en organisatoren van het liedjesfestijn. Hij verwoordde al eens treffend de betekenis van de Corsong.

"Uitgangspunt is altijd geweest dat de Corsong van toegevoegde waarde voor het Bloemencorso moest worden. Daar zijn we in geslaagd."

En omdat de jeugd de toekomst heeft, ziet de organisatie van de Corsong er nauwlettend op toe dat ook die categorie zich vol overgave op het fenomeen corsoliedjes kan storten.

Talent

De eerste optredens in tennishal De Leeuwerik zijn dan ook steevast gereserveerd voor de jeugdige zangtalenten en corsoliefhebbers. Voor hen is er tevens een aparte prijsuitreiking in de pauze van de ‘grote’ Corsong, rond 22.00 uur, zodat de kinderen niet tot heel laat op de avond hoeven te wachten.

De Corsong is gestart als een initiatief van buurtschap 't Stuk om (extra) financiële middelen te werven voor het bekostigen van de deelname aan het Bloemencorso. Met het evenement werd een gevoelige snaar geraakt.

Veel Zundertse corsoliefhebbers bleken vol inspiratie te zitten om hun corsokoorts om te zetten in songteksten en muziek.

Live

Niet voor niets is de Corsong de voorbije vijftien jaar uitgegroeid tot een evenement waar iedere corsobouwer bij aanwezig wil zijn. Als je er niet bent geweest, heb je iets gemist. Vrijwel alle buurtschappen doen mee met een eigen nummer.

De liedjes die ten gehore worden gebracht zijn eerder opgenomen in een professionele studio en worden tijdens het optreden in De Leeuwerik live gezongen te worden.

Beloning

Aan het aantal deelnemers per buurtschap is geen limiet verbonden. De winnaar van hét songfestival van het Zundertse Bloemencorso mag dit jaar op corsomaandag optreden voor een dampende feesthal op de veiling.

Vorig jaar won buurtschap De Lent met het lied Dun Corsobouwer. Bij de kinderen ging de eerste prijs toen naar de Schijf Kids met het nummer Later. Toegang tot de Corsong is zoals gebruikelijk gratis.