Interview: Zevenbergse Damy van Aken speelt mee in Dunkirk

In de laatste vijftien minuten komt hij in beeld.

Supertrots is Van Aken op de film en ook op het feit dat hij er uiteindelijk niet uitgeknipt is, want dat gebeurt nogal eens. "Ik ben met vrienden naar de voorpremière gegaan en we hebben gejuicht toen we zagen dat ik er wel in zat", vertelt Van Aken.

Van Aken speelt de rol van één van de Engelse redders die de belegerde soldaten komen bevrijden. Geen tekst, wel expressie. Zoals de hele film grotendeels is. Hij heeft grote bewondering voor de regisseur, maar zag ook wat cameraman Hoyte van Hoytema allemaal deed.

De hele ervaring is voor Van Aken de trigger om verder te gaan in deze wereld. Niet per se als acteur, want ook achter de schermen voelt hij zich thuis. "Ook al had ik een kleine rol, ik heb drie maanden lang alles gezien en ik vond echt alles geweldig."