Barbecueën in oude Saab Cabrio in Etten-Leur

Vorig jaar kocht hij een oude Saab 900 cabriolet op die niet meer op te knappen was. Een aantal onderdelen, zoals het motorblok, heeft hij verkocht. Bij zijn vrouw kwam het idee op om de auto te behouden en als een kunstwerk in de voortuin te zetten. De wagen werd verder gestript en het kenteken werd ingeleverd.

Jonkers had twee dingen in zijn hoofd: de auto als een soort plantenbak te gaan gebruiken en er een barbecue in te verwerken. Vorig jaar zomer werd de Saab in de voortuin gezet en de barbecue is er een aantal maanden geleden in gekomen. Inmiddels is er nog maar één keer gebruik van gemaakt, maar deze zomer gaat de barbecue zeker nog een aantal keren aan.

Wat vindt de buurt van dit project? "Ach de meeste mensen hebben er niet veel problemen mee. Wij vinden het leuk, een mens moet immers een hobby hebben."