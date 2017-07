Nog meer brievenbussen terug in gemeente Moerdijk

Omdat in Nederland steeds minder brieven verstuurd worden, besloot PostNL enige tijd geleden om de brievenbussen die weinig werden gebruikt te verwijderen of te verplaatsen naar een goed bereikbare locatie of voorkeurslocatie.

Tussentijds heeft PostNL het effect van het verwijderen van brievenbussen in de gemeente Moerdijk onderzocht. Uit dat onderzoek heeft de organisatie geconcludeerd dat het de moeite loont om de brievenbussen op de adressen Tonnekreek 18 in Klundert en de Oostdijk 22 in Willemstad weer terug te plaatsen.

Eerder werd al besloten om de brievenbus in Helwijk terug te laten keren.