Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur twee weken dicht

De sluiting geldt voor de gehele organisatie, dus ook voor de bibliotheek, speelotheek, poppodium, theater, informatiebalie en kantoren. Kaartverkoop voor theater en inschrijven voor nieuwe cursussen en lessen blijft 24 uur per dag mogelijk via de website.

Het is de eerste keer dat Nieuwe Nobelaer kiest voor een algehele zomersluiting. "Tijdens de zomer is het altijd al rustiger in Nieuwe Nobelaer", zegt directeur/bestuurder Hilda Vliegenthart. "De cursussen, lessen en voorstellingen zijn afgelopen. Daarnaast zijn er veel mensen op vakantie waardoor het ook in de bibliotheek en speelotheek rustiger is. Omdat we graag zo efficiënt mogelijk werken, kiezen we er voor om twee weken te sluiten. Vanaf maandag 14 augustus zijn we weer geopend en staan we vol energie weer voor iedereen klaar."

Tijdschrift

Dagelijks vinden veel mensen hun weg naar Nieuwe Nobelaer, onder andere om een krant of tijdschrift te lezen aan de leestafel onder het genot van een gratis bakje koffie of thee. Deze gasten kunnen tijdens de zomersluiting terecht bij Hotel Het Witte Paard. Alle abonnementen worden doorgestuurd en ook bij Het Witte Paard staat een gratis kopje koffie of thee klaar.

Bibliotheekbezoekers mogen boeken of andere materialen die tijdens de zomersluiting ingeleverd of verlengd dienen te worden boetevrij lenen tot maandag 14 augustus. Zondag 13 augustus is Het Witte Paard niet toegankelijk in verband met de Profwielerronde Etten-Leur.