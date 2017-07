Hoogspringer Sven van Merode achtste op EK junioren

De atleet van Spado in Bergen op Zoom ging foutloos over 2.05, 2.10 en 2.14 meter. Helaas zat 2.17 meter, wat een nieuw persoonlijk record zou betekenen, er niet in.

Twee dagen eerder was het Van Merode gelukt om door de kwalificatie voor de finale te komen. Met een foutloze reeks van 1.95, 2.00, 2.05 en 2.09 meter en in de tweede poging over 2.12 meter, plaatste de 19-jarige Etten-Leurenaar zich bij de twaalf finalisten. "Lekker gesprongen en zaterdag nog een keer knallen", zo was zijn reactie.

Met het goede gevoel dat hij meegenomen had vanuit de kwalificatie begon Sven van Merode zaterdag aan de finale. De aanvangshoogte was 2.05 meter, waar hij direct in slaagde. Ook de hoogtes 2.10 en 2.14 meter leken als vanzelf te gaan en kostten hem ogenschijnlijk geen moeite.

Niveau

De 2.17 meter, die anderhalve week eerder op de training nog wel gelukt was, haalde hij nu niet. "Maar met een achtste plaats op het Europese kampioenschap voor junioren mag ik zeker super trots zijn."

Dat het niveau in de finale in Grosetto bizar hoog lag bleek wel uit de uitslag. De nummer 4 haalde 2.22 meter. Voor het podium was zelfs 2.28 meter nodig en voor goud werd 2.33 meter gesprongen, wat nog nooit op het EK voor junioren gehaald was. Ter vergelijking: het wereldrecord bij de senioren staat al sinds 1993 op 2.45 meter en op naam van de Cubaan Javier Sotomayor.

Training

Na deze intensieve periode van twee keer een Nederlands kampioenschap, dit EK en diverse andere wedstrijden, is het nu even tijd om een periode van relatieve rust in te bouwen. Dat komt neer op een paar lichte trainingen per week in plaats van zes keer trainen.

Mogelijk volgt in augustus nog een wedstrijd in België om nog wat aan de techniek te werken en daarna in september voor Spado nog een tweetal competitiefinales om voor de club de nodige punten te scoren.