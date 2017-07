Bram Versteeg nieuwe Buurtcoach van Willemstad

In eerste instantie maakte de wethouder voor niets zijn tocht omdat Bram bezig was om overtollig groen uit de straten te verwijderen. De nieuwe Buurtcoach is vooral actief in de wijk het Kloosterblokje ten oosten van Willemstad.

Stimuleren

Samen met zijn vrienden trekt hij er regelmatig op uit. Niet alleen om onkruid te verwijderen, maar ook om rommel van anderen op straat op te ruimen.

Kamp is zeer over Brams inzet te spreken omdat de Gemeente Moerdijk de laatste tijd juist bezig is burgers te stimuleren hetzelfde te doen.

T-shirt

Om te zorgen dat Bram op straat duidelijk te herkennen is als Buurtcoach, is er speciaal voor hem een T-shirt gemaakt met de tekst 'Buurtcoach Bram'.

Daarnaast kreeg hij een set tuingereedschap, een paar werkhandschoenen, een stapeltje vuilniszakken én ‘'en aai over zijn bol.