Actie om Koutershof kloppend hart van Rijsbergen houden

Met het oog op de toekomst wil het bestuur het ontmoetingscentrum nieuwe impulsen geven, zodat het kan blijven bestaan. Rijsbergenaren worden opgeroepen om Een ‘Vriend van Koutershof’ te worden.

Visie

Een nieuw initiatief. Niet dat het gebouw op instorten staat, of het bestuur het water aan de lippen staat. Nee, volgens bestuurslid Anton Daamen is het tijd om alvast vooruit te kijken en een visie te ontwikkelen, zodat toekomstige generaties van een waardig gemeenschapshuis gebruik kunnen maken.

Subsidies

"Veel mensen in Rijsbergen weten of wisten niet dat het pand van Koutershof een eigen stichting en eigen beheer kent. Het is dus geen pand van de gemeente."

"Voor de inkomsten is de Stichting Koutershof afhankelijk van de zaalverhuur en opbrengsten uit de taveerne. Daar komen subsidies van de gemeente bij."

Donateurs

"Als we echter kijken naar het gemeentebeleid, verwachten we daarin een afname of zelfs stopzetting.We willen straks niet verzuipen en dan ook nog moeten pompen."

"Met het initatief 'Vriend van Koutershof' hopen we een extra financiële bron aan te boren van donateurs die om de levendigheid van hun dorp geven. Dat kan particulier, maar ook bedrijven die een bijdrage kunnen leveren in natura zijn erg welkom."