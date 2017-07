Virtus sluit voetbalterrein voor jeugd na vernielingen

Etten-Leur, Moerdijk, Zundert Franse Fietsers halen in Zundert 1.500 euro op voor kerk Auvers-sur-Oise Negen inwoners van het Franse dorp Auvers-sur-Oise hebben in mei met een fietstocht in Zundert 1542,92 euro opgehaald voor de restauratie van het dak van de kerk in de Franse gemeente.