Eerste namen Profronde van Zevenbergen bekend

Onder anderen Thalita de Jong, Puck Moonen, Ramon Sinkeldam en Koen Bouwman verschijnen straks aan de start.

Thalita de Jong

In de categorie Vrouwen is Thalita de Jong uit Ossendrecht vooralsnog de meest in het oog springende naam. De Jong kan zowel op de weg als in het veld uitstekend uit de voeten.

Ze was Nederlands Kampioene Tijdrijden, derde bij de WK (2015) en won onder andere etappes in de Giro del Trentino, de Holland Ladies Tour en de Giro Rosa. Als veldrijdster was ze de voorbije jaren Nederlands, Europees en Wereldkampioene.

Puck Moonen

De uit Willemstad afkomstige Monique van de Ree komt op herhaling en wordt vergezeld door haar vriend Stan Godrie die het omnium bij de mannen Profs rijdt. Verder is voor het eerst Puck Moonen van de partij in Zevenbergen.

Een achtkoppige Amerikaanse vrouwen-selectie zorgt voor een internationaal tintje. De vrouwenwedstrijd gaat over 50 km en start zondag 6 augustus om 13.30 uur, direct voorafgaand aan het omnium.

Beroepsrenners

De kersverse Nederlandse Kampioen op de weg Ramon Sinkeldam (Sunweb) is een van de favorieten bij de Beroepsrenners. Concurrentie gaat hij in elk geval krijgen van de talentvolle Koen Bouwman van Lotto-NL Jumbo.

Bouwman was in mei van dit jaar de revelatie van het Criterium du Dauphiné waarin hij een etappe en het bergklassement wit te winnen.

Hij wordt vergezeld door ploeggenoot Toine Castelijns die onlangs de Giro d’Italia in dienst van Steven Kruijswijk (uit)reed.

Regionaal talent

Ook renners uit eigen regio komen volop aan bod. Naast de eerder genoemde Stan Godrie hebben namelijk ook Raymond Kreder, Marc Goos, Sjoerd van Ginneken, Jordi van Loon, Maarten van Trijp het contract ondertekend.

Dat deden ook Roompotter Berden de Vries, Barry Markus en de winnaar van de laatste twee edities van de Omloop van de Houtse Linies Twan Brusselman.

Volgens Henk Hendrikx, voorzitter van de Stichting Wielerronde Zevenbergen, gaan er de komende weken zeker nog (grote) namen bij komen.