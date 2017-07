Etten-Leur, Moerdijk, Zundert Zevenbergse Wendy Rikkers is volgens OM door echtgenoot gewurgd Wendy Rikkers is in de nacht van 22 op 23 september 2016 volgens het Openbaar Ministerie gewurgd door haar echtgenoot Kees-Jan W. in hun woning in Zevenbergen.