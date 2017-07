Interview: Juffrouw Tineke neemt afscheid op Basisschool Zonnebloem

Nu de vakantie voor de deur staat, neemt ze afscheid.

Het is een tak van sport die zeker niet voor iedere docent weggelegd is, maar anderzijds was het voor haar ook niet altijd even makkelijk om bijvoorbeeld in een boven- of middenbouwgroep voor de klas te staan.

"Ik merkte toen ik een tijdje inviel in groep 7 of 6 dat ik zo naar die kleuters verlangde. Had ik een les natuurkunde voorbereid, nou dan verliep die weer helemaal anders dan dat ik hem gepland had. Bij kleuters is die spontaniteit juist leuk. Iedere dag kunnen ze weer anders zijn", vertelt Van Keeken.

Grote sprongen

Volgens haar is het soms ongelooflijk hoe kinderen zich ontwikkelen als ze zo jong zijn.

"Dan komen ze hier in groep 1 nog heel verlegen binnen, maar wanneer ze naar groep 3 gaan zie je pas hoe snel een kind zich ontwikkeld heeft. Op die leeftijd willen ze nog écht alles ontdekken, vragen de oren van je hoofd en ontdekken ze al spelend de wereld om hen heen. Voor hun is de juf nog echt heilig. Want als die iets zegt, nou, dan is het ook zo", aldus Van Keeken.

Voor Van Keeken komt de eeuwige vakantie op tijd. "Ik merk dat het werk ontzettend veranderd is. Het is dan ook goed om een stapje terug te doen. Op 13 augustus word ik 64. Dan heb ik er mooie jaren voor de klas opzitten."

Pensioen

"Ik ga het lesgeven zeker missen. Je geeft die kinderen toch de basis voor hun hele leven en dat is wel erg bijzonder. Anderzijds heb ik nu ook weer meer tijd voor mijn eigen kleinkinderen."

"Ook wil ik het aquarelschilderen weer oppakken. Het schijnt dat ze zeggen dat je tijdens je pensioen je pas gaat afvragen waar je ooit de tijd vandaan haalde om te werken", besluit ze.