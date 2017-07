Projectontwikkelaar noemt petitie tegen Tantes van Van Gogh ongegrond

Etten-Leur, Moerdijk, Zundert Jongeren verblijven nacht in krot in Zevenbergen voor goede doel In de tuin van de Rooms-Katholieke kerk in Zevenbergen hebben 31 jongeren in de leeftijd van tien tot en met zestien vrijdagnacht doorgebracht in een zelfgemaakt krotje. Deze krotjes waren gemaakt van vooral karton en plastic zeilen.