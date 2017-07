Interview: Droom komt uit voor Etten-Leurse zangeres José Sep

Sep maakt op 19 augustus haar opwachting in Spaarnwoude op de Mega Piraten Stage. Ze verkeert in goed gezelschap, want andere optredende artiesten op dit podium zijn onder andere Django Wagner, John de Bever, Stef Ekkel, Sieneke, Gebroeders Ko, Koos Alberts, Jacques Herb, Marianne Weber, Jannes en het duo Jan Keizer & Anny Schilder.

José Sep wist al op vroege leeftijd dat ze zangeres wilde worden. Aan het begin van de jaren tachtig had het fenomeen playbackshow zijn intrede gedaan in Nederland. "Ik was 13 jaar en ook in Etten-Leur werden er massaal van dit soort wedstrijden georganiseerd." José deed overal aan mee. "Ik kon er geen genoeg van krijgen."

Soundmixen

Tijdens zo’n playbackwedstrijd was het jurylid Janny Veen, eigenaresse van de toenmalige muziekwinkel MU2000 in Etten-Leur, die iets in José zag en haar aanmoedigde om te gaan soundmixen in diezelfde wedstrijd. "Ik zong het liedje Papillon van Nicole en won."

In de jaren daarna trad José Sep regelmatig op en deed veel ervaringen op in binnen- en buitenland. "Ik stond met tal van bekende Nederlanders op het podium en genoot ervan. Lee Towers, Gordon, Anita Meyer, Gerard Joling." Na een minder actieve periode als zangeres zocht ze bijna twee jaar geleden contact met haar muziekvriend van destijds, Manfred Jongenelis.



Samen werkten ze aan de eerste Nederlandstalige single met de titel 'Het is een wonder'. Dit nummer werd in zowel België als Nederland meteen goed opgepikt op radio en tv. Daarna ging het snel met de carrière van de Etten-Leurse. Inmiddels staan er vier succesvolle singles op haar naam en diverse noteringen op Nederlandse en Vlaamse hitlijsten, optredens in Hart voor Muziek en Toppers van Oranje en vele optredens in Nederland en Vlaanderen.

Platendeal

Begin juni tekende Sep haar eerste platendeal bij A hits Music. Willem Harlaar, de eigenaar van het label, stond aan de wieg van de successen van onder andere Jan Smit en Nick & Simon. Begin augustus verschijnt haar nieuwe single, 'Lieve schat', geschreven door Manfred Jongenelis. "Een super feestnummer waarbij stil zitten geen optie is", meent ze.

Begin dit jaar werd ze al benaderd en gecontracteerd voor Dutch Valley, maar José mocht hier nog niets over naar buiten brengen. "Enkele weken geleden werd het dan eindelijk openbaar gemaakt. Het is als een droom die uitkomt. Na heel veel jaren keihard ervoor werken mag ik op zo’n mooi festival te midden van een geweldige line up mijn liedjes zingen", besluit ze enthousiast.