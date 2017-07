Programma: Leurs Zomerfestival pakt uit voor 10-jarig jubileum

Het feest wordt niet gevierd op de gebruikelijke zondag, maar op zaterdag. Om precies te zijn op zaterdag 8 juli.

"Het moet een feestelijk gebeuren worden voor jong en oud", zegt voorzitter Pierre Gelens van ZEL. "Er gaan verschillende activiteiten plaatsvinden. In de eerste plaats een vrijmarkt.

Daarnaast hebben we een speelplein voor de jeugd, een ridderstoernooi en een muziekpodium." Hier treden ’s avonds vanaf 20.00 uur Django Wagner, Henk Dissel en Randy Watzeels op.

Kop

De vrijmarkt wordt gehouden aan weerszijden vanaf de havenkom tot aan de Slickbrug, op de Geerkade en de Leurse Dijk. Het speelplein gaat zich concentreren voor de Jumbo supermarkt en het muziekpodium wordt opgebouwd op de kop van de haven met een uitloop over het water: 's middags vinden op dit podium demonstraties plaats van een of meerdere sportscholen.

Mogelijk komt er ook een modeshow. The Royal Quest verzorgt op het evenemententerrein aan de Muldersweg een ridderstoernooi. De middagactiviteiten starten om 14.00 uur. De entree is zowel ’s middags als ’s avonds gratis.

Financieel

Met de verandering van de dag van het evenement dit jaar, van zondag naar zaterdag, wil ZEL eerst eens kijken hoe dat uitpakt qua belangstelling. Gelens: "Er bestaat een mogelijkheid dat we in het vervolg ook voor de zaterdag kiezen. Met een muziekprogramma is dat in ieder geval handiger omdat je dan langer door kunt gaan."

Na zaterdag eventueel de zondag er nog achteraan met bijvoorbeeld Glij er ’s in, is wat betreft de voorzitter geen optie. "Financieel is dat niet te doen. Je loopt toch al een bepaald risico, omdat evenementen als deze ook staan of vallen met het weer. Of je zou een dermate bijdrage van sponsors moeten hebben dat het verantwoord is om te doen. Maar daar is bij ZEL geen sprake van."