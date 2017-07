Laarzenpad Etten-Leur officieel geopend

Wethouder Jan van Hal scheurde, samen met boswachter Noortje Talens en Rabobank adviseur Paul Smits, het feestelijke papier van het informatiebord met route. Dat bord staat op het kruispunt Haansberg, Windgat en Bollendonkseweg bij de Vangkooi in Etten-Leur noord.

Hans Wierema, gemeenteraadslid en begeesterd kartrekker namens de Stichting Milieu Educatief Centrum (MEC) vertelde in zijn toespraak over de ophef die ontstond toen Staatsbosbeheer twee jaar geleden besloot om het toenmalige Laarzenpad, dat in een gebied lag met een cultuurhistorische waarde en waarvan de inrichting weer in zijn oude staat moet worden hersteld, zonder overleg te sluiten.

"Een heleboel organisaties waren het daar niet mee eens. We gingen in overleg." Het uiteindelijke resultaat is een samenwerking van de Gemeente Etten-Leur, Staatsbosbeheer, de ZLTO Etten-Leur, de stichting Natuur- en MilieuEducatie Etten-Leur, pachters en individuele inwoners van Etten-Leur, zoals op het informatiebord vermeld staat. Dat informatiebord is geschonken door de gemeente.

Prachtig

De ingang van het nieuwe Laarzenpad ligt aan het Windgat. "Het is een wandelroute door natuurgebied met frikken, dat zijn kleine bosjes, en bij veel regen heb je wel laarzen nodig, dan is de grond drassig vooral bij de frikken", vertelde de boswachter van Staatsbosbeheer Noortje Talens.

"Het is hier prachtig, een wandelroute van ongeveer 4,5 kilometer die doorloopt tot aan de Leurse Haven. Je ziet hier veel reeën. We zijn blij met de samenwerking met het MEC." Staatsbosbeheer zorgt voor het maaien van de route door de weilanden maar zij zorgen voor het onderhoud van het Laarzenpad.

Bruggen

De vrijwilligers van het MEC hebben het Laarzenpad aangelegd. De kosten zijn gedragen door sponsors. In totaal zijn er vier overbruggingen gemaakt en een lange vlonder. "Die bruggen en vlonders zijn gemaakt van gerecycled plastic", zegt Wierema.

"Dat vraagt weinig onderhoud en gaat minstens twintig jaar mee. Staatsbosbeheer was er eerst niet erg enthousiast over, zag liever houten bruggen, maar we hebben ze er uiteindelijk van overtuigd dat kunststof ook kan. De bruggetjes blijven eigendom van het MEC."