Terug in de tijd met Robin Hood in Heijningen

Robin Hood is het derde grote spektakel op Fort Sabina na de Canon van Moerdijk in 2013 en Midzomernachtsdroom in 2014. Aan de productie doen Stichting Fort Sabina, Tejatergroep Snippers, muziekvereniging Determinato, de Verenigde Ambachtslieden, gemengd koor Zezam, vocaal ensemble Move en heel veel anderen mee. Er zijn vijf opvoeringen: op zondagmiddag en -avond 2 juli, zaterdagavond 8 juli en zondagmiddag en -avond 9 juli.

De avonturen van Robin Hood, zijn vrijbuiters, de machthebbers in die tijd, en natuurlijk het gewone volk, worden op Fort Sabina levensecht uitgebeeld. Het publiek zit er als het ware middenin en wordt meegenomen in een ware historische belevenis.

Het is het eind van de twaalfde eeuw. Engeland staat aan de rand van de financiële afgrond. Koning Richard Leeuwenhart is bezig aan de derde kruisvaart. Prins John, zijn broer, vervangt hem. Maar hij heerst als een tiran over Engeland. Het volk gaat gebukt onder hoge belastingen die door terreur worden afgedwongen. De rijken worden rijker, de armen steeds armer. Maar gelukkig is er een feest in voorbereiding, want de jonge edelman Robert Locksley treedt in het huwelijk met Lady Marian Fitzwalter.

Feest

Dit feest wordt begin juli gevierd op Fort Sabina en iedereen is uitgenodigd. Voor het feest kan beginnen, mogen de bezoekers eerst nog de spannende avonturen meebeleven van Robert Locksley alias Robin Hood en zijn vrijbuiters. Het avontuur begint meteen zodra de bezoekers de poort van Fort Sabina binnenstappen.

Het productieteam bestaat uit Anneke van Kouwen (algehele regie), Anjo van Tilborgh (PR en coördinatie muziek), Reginald van Overveld (namens Stichting Fort Sabina) en Frans van Kouwen (algemene zaken).