Gymzaal en wijkgebouw in Etten-Leur worden verbouwd

Tot groot genoegen van het bestuur van Buurtbelang Grauwe Polder lift het gedateerde wijkgebouw De Gong hierop mee.

Aan de buitenkant verandert er niet zo veel, maar binnenin wordt alles een stuk functioneler en aantrekkelijker.

Caroline Nuiten is voorzitter van het vijfkoppig bestuur van wijkvereniging Grauwe Polder. Zij is het enthousiaste aanspreekpunt als het gaat om de herinrichting van het wijkgebouw.

Start

In verband met de bouw van de nieuwste Brede school heeft de gemeente Etten-Leur besloten om de totale Gong, gymzaal, wijkgebouw en aanpalend pand, eveneens op te knappen. Het is een van de weinige wijkgebouwen die blijft bestaan en is tevens bestemd voor de bewoners van de nieuw te bouwen wijk aan de Streek.

De opknapbeurt gaat op 3 juli van start. Als eerste is de gymzaal aan de beurt. De activiteiten die in het wijkgebouw plaatsvinden worden per 1 juli voortgezet in het oude gebouw van basisschool De 4 Heemskinderen.

Verbinding

Bijzonder aan de verbouwing is de verbinding tussen de gymzaal en het wijkgebouw. Nuiten: "In de gymzaal heeft Poldersport een kantine, maar die is alleen open als zij daar hun activiteiten hebben. Het is prettig als bijvoorbeeld ouders tijdens toernooien van hun kinderen rustig in het wijkgebouw een kop koffie of iets anders kunnen drinken. De wand tussen de gymzaal en huiskamer wordt voorzien van ramen zodat zij de sportprestaties van hun kroost in de gymzaal kunnen volgen. Bovendien kunnen we er wellicht zelf sportieve activiteiten ontplooien."

Het gebouw wordt voorzien van nieuwe kozijnen en de entree wordt verlegd. Poldersport zal een eigen opgang krijgen, maar de entree van de sportzaal blijft gehandhaafd.

Vloeren

De huidige grote zaal wordt verdeeld in de huiskamer met bar en keuken en twee kleine zalen met een deelbare wand. De berg- en kantoorruimtes worden eveneens opgeknapt.

Het gehele gebouw wordt, evenals de gymzaal, voorzien van nieuwe vloeren en de wanden worden netjes afgewerkt. Ook wordt het plafond vernieuwd.