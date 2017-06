Bierbengels winnen Notenkrakers Zomerfestival in Zevenbergen

Etten-Leur, Moerdijk, Zundert Boekje verschenen over oud-huisarts Standdaarbuiten Van 1961 tot 1993 was Han Scholtens huisarts in Standdaarbuiten. 24 jaar geleden vertrok hij en werd hij opgevolgd door de huidige huisarts Karel Swillens. Wilma Snelders van heemkundekring ’t Sandt daer buyten schreef een boekje over hem onder de titel ‘Huisarts in hart en nieren’.