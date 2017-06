Oud-huisarts Standdaarbuiten heeft eigen boekje

Het boekje, uitgegeven als een van de drie maandelijkse periodieken van de kring, werd zaterdag door de voorzitter van de kring, Antoon Koenraads, aan de inmiddels 88-jarige Scholtens overhandigd.

Die was samen met zijn vrouw Claartje en zoon Richard vanuit zijn woning in Kalmthout, in België, afgereisd naar Standdaarbuiten.

Snelders schreef het boekje samen met Scholtens. Zij wisselen elkaar in de tekst af, wat een levendig en goed leesbaar geheel oplevert. Wat uit hun gezamenlijke verhaal naar voren komt is dat Han Scholtens een echte dorpsdokter was. Hij werd geboren in Kloosterburen en omdat Standdaarbuiten ook een agrarisch dorp is, voelde hij er zich direct thuis.

Penning

Uiteraard staat het boekje vol met voorvallen uit de praktijk van de dokter. Zo moesten de patiënten een penning trekken als ze op spreekuur gingen.

Uit de verhalen die Antoon Koenraads en de zoon van dokter Scholtens vertelden kwam duidelijk naar voren dat heel de bevolking van het dorp de dokter in het hart had gesloten.